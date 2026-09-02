Дорофеев вошёл в топ-3 рейтинга самых выгодных контрактов НХЛ в сезоне-2025/2026

Хоккейно-развлекательный медиабренд канадского телеканала TSN Bar Down представил рейтинг самых выгодных контрактов НХЛ в сезоне-2025/2026. В нём учитывались игроки с наивысшим показателем набранных очков на $ 1 млн кэпхита среди тех, кто набрал минимум 50 баллов.

Третье место в рейтинге занял российский форвард Павел Дорофеев во время выступления за «Вегас Голден Найтс» (34,9 очка на $ 1 млн).

Полностью рейтинг выглядит так:

1. Даррен Рэддиш («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 71,8 очка на $ 1 млн (70 очков при кэпхите $ 975 тысяч);

2. Джексон Лакомб («Анахайм Дакс») — 62,7 очка на $ 1 млн (58 очков при кэпхите $ 925 тысяч);

3. Павел Дорофеев («Вегас») — 34,9 очка на $ 1 млн (64 очка при кэпхите $ 1.83 млн);

4. Энтони Манта («Питтсбург Пингвинз») — 25,6 очка на $ 1 млн (64 очка при кэпхите $ 2.5 млн);

5. Дилан Холлоуэй («Сент-Луис Блюз») — 22,3 очка на $ 1 млн (51 очко при кэпхите $ 2.29 млн);

6. Патрик Кейн («Детройт Ред Уингз») — 19,0 очка на $ 1 млн (57 очков при кэпхите $ 3 млн);

7. Люк Эвангелиста («Нэшвилл Предаторз») — 18,7 очка на $ 1 млн (56 очков при кэпхите $ 3 млн);

8. Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс») — 17,4 очка на $ 1 млн (67 очков при кэпхите $ 3.85 млн);

9. Райан О'Райлли («Нэшвилл») — 16,4 очка на $ 1 млн (74 очка при кэпхите $ 4.5 млн);

10. Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс») — 16,2 очка на $ 1 млн (71 очко при кэпхите $ 4.38 млн).