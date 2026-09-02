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Югра — Металлург Нк, результат матча 2 сентября 2026, счет 0:2, регулярный чемпионат ВХЛ 2026/2027

«Металлург» Нк всухую победил «Югру» в первом матче нового сезона ВХЛ
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Сегодня, 2 сентября, стартовал новый сезон-2026/2027 OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. В Ханты-Мансийске на стадионе «Арена-Югра» состоялся матч, в котором местная «Югра» принимала новокузнецкий «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
02 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
0 : 2
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 Манукян – 33:55 (5x4)     0:2 Уткин – 58:14 (en)    

В составе «Металлурга» шайбы забросили Артём Манукян, Дмитрий Уткин.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург».

Календарь ВХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2026/2027