«Металлург» Нк всухую победил «Югру» в первом матче нового сезона ВХЛ

Сегодня, 2 сентября, стартовал новый сезон-2026/2027 OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. В Ханты-Мансийске на стадионе «Арена-Югра» состоялся матч, в котором местная «Югра» принимала новокузнецкий «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе «Металлурга» шайбы забросили Артём Манукян, Дмитрий Уткин.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург».