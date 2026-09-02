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Первой игрой на новой «VOLGA Арене» станет матч МХЛ «Чайка» − «Ирбис» 7 сентября

Первой игрой на новой «VOLGA Арене» станет матч МХЛ «Чайка» − «Ирбис» 7 сентября
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В понедельник, 7 сентября 2026 года, новая «VOLGA Арена» в Нижнем Новгороде вместимостью более 12 тысяч зрителей примет встречу между «Чайкой» и «Ирбисом» в рамках OLIMPBET регулярного чемпионата МХЛ. Начало – в 18:30 по местному времени.

Проведение тестовой игры – часть дорожной карты в преддверии открытия новых арен Континентальной хоккейной лиги. Профильные службы лиги и клуба проверят все аспекты организации матча. Об этом сообщает пресс-служба МХЛ.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 сентября 2026, понедельник. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Не начался
Ирбис
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Официальный матч МХЛ на «VOLGA Арене» даст возможность проверить все организационные нюансы перед стартом встреч КХЛ. Аналогичная практика применялась в сезоне-2022/2023: перед дома