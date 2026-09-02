Первой игрой на новой «VOLGA Арене» станет матч МХЛ «Чайка» − «Ирбис» 7 сентября
В понедельник, 7 сентября 2026 года, новая «VOLGA Арена» в Нижнем Новгороде вместимостью более 12 тысяч зрителей примет встречу между «Чайкой» и «Ирбисом» в рамках OLIMPBET регулярного чемпионата МХЛ. Начало – в 18:30 по местному времени.
Проведение тестовой игры – часть дорожной карты в преддверии открытия новых арен Континентальной хоккейной лиги. Профильные службы лиги и клуба проверят все аспекты организации матча. Об этом сообщает пресс-служба МХЛ.
«Официальный матч МХЛ на «VOLGA Арене» даст возможность проверить все организационные нюансы перед стартом встреч КХЛ. Аналогичная практика применялась в сезоне-2022/2023: перед дома