Первой игрой на новой «VOLGA Арене» станет матч МХЛ «Чайка» − «Ирбис» 7 сентября

В понедельник, 7 сентября 2026 года, новая «VOLGA Арена» в Нижнем Новгороде вместимостью более 12 тысяч зрителей примет встречу между «Чайкой» и «Ирбисом» в рамках OLIMPBET регулярного чемпионата МХЛ. Начало – в 18:30 по местному времени.

Проведение тестовой игры – часть дорожной карты в преддверии открытия новых арен Континентальной хоккейной лиги. Профильные службы лиги и клуба проверят все аспекты организации матча. Об этом сообщает пресс-служба МХЛ.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 07 сентября 2026, понедельник. 18:00 МСК Чайка Нижний Новгород Не начался Ирбис Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Официальный матч МХЛ на «VOLGA Арене» даст возможность проверить все организационные нюансы перед стартом встреч КХЛ. Аналогичная практика применялась в сезоне-2022/2023: перед дома