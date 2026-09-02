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«Торпедо» откроет новую «VOLGA Арену» матчем с «Ак Барсом» 14 сентября

«Торпедо» откроет новую «VOLGA Арену» матчем с «Ак Барсом» 14 сентября
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Открытие новой «VOLGA Арены» в Нижнем Новгороде запланировано на 14 сентября 2026 года, «Торпедо» примет «Ак Барс». Начало встречи — в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, строительство арены началось летом 2022 года. Новая арена рассчитана на 12 тыс. зрителей. Она расположена на Стрелке Оки и Волги между собором Александра Невского и «Совкомбанк Ареной».

«Торпедо» переедет на новую арену из культурно-развлекательного комплекса «Нагорный», построенного ещё в 1965 году и вмещающего всего 5500 зрителей.

Ранее стало известно, что в понедельник, 7 сентября 2026 года, новая «VOLGA Арена» в Нижнем Новгороде примет встречу между «Чайкой» и «Ирбисом» в рамках OLIMPBET регулярного чемпионата МХЛ.

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