Гришин: результат прошлого сезона — не то, к чему стремится «Нефтехимик»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о подготовке нижнекамского клуба к новому сезону.

Мы собрались с 1 августа, изменения в составе были не очень большие – поменяли порядка пяти человек. Нам хотелось видеть в составе более быстрых и более креативных игроков. Думаю, те ребята, которые пополнили команду, как раз отвечают нашим требованиям. Как сказал Антон Владимирович [Марчинский, спортивный директор клуба], продолжаются поиски хорошего нападающего с голевым чутьём, с созданием моментов и реализацией этих моментов.

В прошлом сезоне нам не очень понравилась результативность — при той игре, которую мы показываем, мы должны забивать больше голов. Для этого нужны игроки, которые не только научились это делать, а те, кому это дано от природы, это тоже важное качество. По плану провели всю предсезонную подготовку. Весь тренерский штаб остался доволен отношением ребят к работе на предсезонном сборе. Предсезонные игры показали, что ребята достаточно уверены, даже по сравнению с прошлым сезоном. При том, что, может быть, результат турнира Блинова оказался и не таким уж серьёзным по очкам, но качество игры было у нас довольно-таки неплохим.

Поэтому с оптимизмом входим в сезон и надеемся, что с первых игр начнём показывать ту игру, которая привлекала зрителей в прошлом сезоне и которая давала нам определённый результат. Тот результат, который был в прошлом сезоне, это не то, к чему мы на самом деле стремимся. Считаем, что мы достойны и работаем для того, чтобы результат был намного лучше, — цитирует Гришина пресс-служба «Нефтехимика».