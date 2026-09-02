«Идёт построение новой команды». Козырев — о предстоящем сезоне «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил подготовку череповецкой команды к новому сезону.

— Мы провели турнир, два товарищеских матча. Задействовали на сборах и на турнире не только основной состав, но и игроков из нашего резерва: из «Алмаза», те ребята, которые будут играть за «Тамбов». Также участвовали молодые игроки, которых мы заполучили в результате обменов. На данный момент есть у нас и травмированные игроки. На турнире получили травмы Казулаев и Абросимов. Хорошая новость — Веряев уже в ближайшее время будет готов играть.

— Андрей Леонидович, какая из позиций у вас сейчас вызывает беспокойство и требует усиления?

— Беспокойства не вызывает. Трансферная работа ведётся и будет вестись. Продолжаем в этом направлении работать.

— В прошлую предсезонку «Северсталь» выиграла Кубок Блинова и заходила в сезон с одним настроением. В этом сезоне несколько другой результат. Психологически это может сказаться негативно на команде?

— У нас были разные команды. Одна команда была у нас в том году и сейчас совсем другая. Эти результаты закономерны. Сейчас идёт построение новой команды, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».