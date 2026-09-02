«Не совсем логичный курс». Рябыкин — о Скотте Гордоне в «Тракторе»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал последнее место «Трактора» на мемориале имени Ивана Ромазана.

— Последнее место «Трактора» удивило?

— Челябинск, в отличие от соседей из Магнитогорска, выбрал немного другой путь со ставкой на легионеров как на лавке, так и на льду. История с Гру завершилась печально, теперь открыта новая страница — с Гордоном. Но, насколько понимаю, ему предлагают поработать с молодёжью, пусть даже лагерь развития в Челябинске он и пропустил. Не совсем логичный курс, — приводит слова Russia-Hockey.

Ранее хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Виталия Кравцова, высказался о текущей ситуации с будущим хоккеиста в челябинском клубе.