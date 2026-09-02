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«Динамо» — чемпион! Желаю успехов». Овечкин — перед стартом сезона КХЛ

«Динамо» — чемпион! Желаю успехов». Овечкин — перед стартом сезона КХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал московскому «Динамо» победы в стартующем чемпионате КХЛ. Бело-голубые проведут стартовый матч нового сезона на выезде с «Автомобилистом» 5 сентября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всем привет. Александр Овечкин. Хочу пожелать «Динамо» успехов в новом сезоне, только побед. Бейтесь до конца. Мы за вас переживаем, болеем. «Динамо», вперёд! «Динамо» — чемпион!» — приводит слова Овечкина пресс-служба «Динамо».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года.

Напомним, ранее стало известно, что матч регулярного сезона между «Динамо» Москва — «Динамо» Минск перенесён в Санкт-Петербург.

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Матч «Динамо» Москва — «Динамо» Минск перенесён в Санкт-Петербург
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