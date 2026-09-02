Каменский назвал команды, способные конкурировать с «Локомотивом» за Кубок Гагарина — 2027

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский ответил на вопрос, кто сможет противостоять «Локомотиву» в борьбе за Кубок Гагарина — 2027.

«Много команд могут противостоять «Локомотиву». Тут и «Металлург», и «Авангард», и ЦСКА, и «Спартак». Те же «Ак Барс» и московское с минским «Динамо», их тоже нельзя списывать. Все будут биться за кубок. Сейчас у клубов равная селекция, команды подтянулись друг к другу. Будет очень интересный сезон, трудно угадать фаворита», — приводит слова Каменского Vprognoze.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и продлится до 23 мая.