Защитник ЦСКА Замула: штаб Игоря Никитина мог бы работать в НХЛ

Защитник ЦСКА Егор Замула оценил систему игры главного тренера Игоря Никитина и заявил, что тренерский штаб способен работать в НХЛ.

— Насколько для вас необычна система Игоря Валерьевича?

— В принципе, хоккей везде одинаковый. Главное — понимать тренера и его задумки, правильно обороняться и выходить из зоны. Наверное, сейчас нам как раз предстоит доработать эти мелочи и на 100% войти в сезон.

— После Тортореллы вас уже ничем не удивить?

— В принципе, за эту предсезонку я узнал очень много нового — даже того, чему меня не учили и о чём не рассказывали в Северной Америке. Дмитрий Сергеевич Юшкевич каждый день работает с защитниками: мы много занимаемся, разбираем видео. Поэтому я действительно узнал для себя много нового и был приятно удивлён.

— Есть ли место такому стилю в НХЛ?

— Конечно, есть! Считаю, что этот тренерский штаб Игоря Валерьевича Никитина вполне мог бы работать в НХЛ. Просто, возможно, там сделали немного другой акцент на работе своих тренеров, — цитирует Замулу «Советский спорт».