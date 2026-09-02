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Защитник ЦСКА Замула: штаб Игоря Никитина мог бы работать в НХЛ

Защитник ЦСКА Замула: штаб Игоря Никитина мог бы работать в НХЛ
Комментарии

Защитник ЦСКА Егор Замула оценил систему игры главного тренера Игоря Никитина и заявил, что тренерский штаб способен работать в НХЛ.

— Насколько для вас необычна система Игоря Валерьевича?
— В принципе, хоккей везде одинаковый. Главное — понимать тренера и его задумки, правильно обороняться и выходить из зоны. Наверное, сейчас нам как раз предстоит доработать эти мелочи и на 100% войти в сезон.

— После Тортореллы вас уже ничем не удивить?
— В принципе, за эту предсезонку я узнал очень много нового — даже того, чему меня не учили и о чём не рассказывали в Северной Америке. Дмитрий Сергеевич Юшкевич каждый день работает с защитниками: мы много занимаемся, разбираем видео. Поэтому я действительно узнал для себя много нового и был приятно удивлён.

— Есть ли место такому стилю в НХЛ?
— Конечно, есть! Считаю, что этот тренерский штаб Игоря Валерьевича Никитина вполне мог бы работать в НХЛ. Просто, возможно, там сделали немного другой акцент на работе своих тренеров, — цитирует Замулу «Советский спорт».

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