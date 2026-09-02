Ковальчук: верю, «Шанхайские Драконы» станут крепким орешком в КХЛ

Президент «Шанхайских Драконов» Илья Ковальчук рассказал о подготовке китайской команды к новому сезону КХЛ.

— Уживутся ли в одной «берлоге» – на «СКА Арене» – два медведя: «Шанхайские Драконы» и СКА?

– Уверен, что да. В Петербурге любят хоккей, я это прекрасно прочувствовал, когда играл здесь. Всегда полная арена, невероятная атмосфера! Такой город, как Санкт-Петербург, заслуживает иметь две команды КХЛ.

Наша команда пока только стремится стать лидером КХЛ. Верю, «Шанхайские Драконы» станут крепким орешком турнира. КХЛ — непредсказуемая лига, тут каждый способен победить. Мы подобрали интересный состав, где есть и опытные, поигравшие ребята, и молодые, полные амбиций парни.

Месяц мы провели на сборах в Беларуси, вдали от семей, близких. Эта работа обязательно должна проявиться в играх, дать результат. Наш тренер — настоящий трудоголик. Уже в 6 утра он на арене, разбирает игру, делает видео. При этом работа по комплектованию состава не завершается. Женя Артюхин с коллегами огромную проделали работу, и она продолжается, — цитирует Ковальчука сайт КХЛ.