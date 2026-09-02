Матч СКА и «Лады» перенесён с 19 на 9 сентября и пройдёт на «СКА Арене»
Встреча регулярного чемпионата КХЛ между санкт-петербургским СКА и тольяттинской «Ладой» состоится 9 сентября вместо запланированного на 19 сентября. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Тольятти. Игра пройдёт на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча назначено на 19:30 мск. Это будет одна из первых встреч команд в новом сезоне КХЛ.
Напомним, регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и продлится до 23 мая.