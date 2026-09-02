Проспект «Сент-Луиса», скорее всего, не оправится после обморока на экстремальной жаре

21-летний хоккеист Университета штата Аризона и проспект клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Мэттью Майич, скорее всего, не сможет восстановиться после того, как потерял сознание во время командной тренировки. Об этом сообщил Arizona's Family адвокат его семьи Роберт Кэри.

Инцидент произошёл 20 августа в городе Темпе, штат Аризона. Во время уличного занятия температура воздуха достигала +40°C. Защитник потерял сознание и был экстренно доставлен в местную больницу, где находится до сих пор. По заявлению адвоката, спортсмен сейчас полностью недееспособен, и медики оценивают шансы на изменение его состояния как крайне низкие. Семья хоккеиста находится рядом с ним. Адвокат намерен провести тщательное расследование обстоятельств инцидента.

Руководство Университета штата Аризона инициировало внутреннюю проверку. Представители вуза уточнили, что тренировка была официальным командным мероприятием, на котором присутствовал тренерский штаб, медицинский персонал, а также сторонний специалист, ранее уже сотрудничавший с программой. В университете действуют специальные правила по предотвращению тепловых ударов, и сейчас специальная комиссия проверяет, насколько строго они соблюдались.

Президент по хоккейным операциям «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг выступил с официальным заявлением, в котором выразил поддержку близким Майича от лица всей организации. Клуб был оперативно проинформирован о ситуации агентом игрока. В 2023 году хоккеист был выбран «Сент-Луис Блюз» в шестом раунде драфта НХЛ под общим 170-м номером.