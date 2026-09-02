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Александр Кожевников: судейство в России — большая проблема. А как вы хотели?

Александр Кожевников: судейство в России — большая проблема. А как вы хотели?
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился ожиданиями от старта нового сезона КХЛ.

— Какие ожидания от нового сезона КХЛ?
— Чтобы больше команд участвовали за борьбу, и было нормальное судейство. Непонятно, как работает судейство, много проблем. Очень много вопросов к судьям. Должны быть одни правила и одни трактовки для всех. Улучшится судейство — улучшится хоккей в стране. Надо работать.

— Судейство — одна из главных проблем в прошлом сезоне?
— Да, одна из главных проблем. Судейство в России — большая проблема. А как вы хотели? — приводит слова Кожевникова LiveResult.

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