Александр Кожевников: судейство в России — большая проблема. А как вы хотели?

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился ожиданиями от старта нового сезона КХЛ.

— Какие ожидания от нового сезона КХЛ?

— Чтобы больше команд участвовали за борьбу, и было нормальное судейство. Непонятно, как работает судейство, много проблем. Очень много вопросов к судьям. Должны быть одни правила и одни трактовки для всех. Улучшится судейство — улучшится хоккей в стране. Надо работать.

— Судейство — одна из главных проблем в прошлом сезоне?

— Да, одна из главных проблем. Судейство в России — большая проблема. А как вы хотели? — приводит слова Кожевникова LiveResult.