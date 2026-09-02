15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это почти чудо». Генменеджер «Айлендерс» — о возвращении Варламова к тренировкам

«Это почти чудо». Генменеджер «Айлендерс» — о возвращении Варламова к тренировкам
Комментарии

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Матье Дарш заявил, что российский голкипер клуба Семён Варламов вернулся к полноценным тренировкам.

«На самом деле у него всё отлично. Это почти чудо. Ну, не совсем чудо, потому что он действительно усердно работает. Он вернулся сюда как минимум месяц назад. Варламов выходит на лёд четыре-пять раз в неделю, не принимает никаких лекарств, не чувствует боли и так далее.

Сейчас мы ожидаем, что будет полноценным участником тренировочного лагеря. Он будет играть в предсезонных матчах и, надеюсь, будет готов провести много матчей в новом сезоне», — цитирует Дарша сайт НХЛ.

Варламов восстановился после двух операций по замене коленного сустава, перенесённых в декабре 2024 года. Он не участвовал в матчах с 29 ноября того же года и провёл первую полноценную тренировку с командой лишь в начале апреля 2026 года.

Материалы по теме
Александр Романов рассказал, что с Семёном Варламовым
Комментарии