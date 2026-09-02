«Это почти чудо». Генменеджер «Айлендерс» — о возвращении Варламова к тренировкам

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Матье Дарш заявил, что российский голкипер клуба Семён Варламов вернулся к полноценным тренировкам.

«На самом деле у него всё отлично. Это почти чудо. Ну, не совсем чудо, потому что он действительно усердно работает. Он вернулся сюда как минимум месяц назад. Варламов выходит на лёд четыре-пять раз в неделю, не принимает никаких лекарств, не чувствует боли и так далее.

Сейчас мы ожидаем, что будет полноценным участником тренировочного лагеря. Он будет играть в предсезонных матчах и, надеюсь, будет готов провести много матчей в новом сезоне», — цитирует Дарша сайт НХЛ.

Варламов восстановился после двух операций по замене коленного сустава, перенесённых в декабре 2024 года. Он не участвовал в матчах с 29 ноября того же года и провёл первую полноценную тренировку с командой лишь в начале апреля 2026 года.