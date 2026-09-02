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Д. Костин — о работе с Хабибулиным: пришлось перестроиться, где-то даже пересилил себя

Д. Костин — о работе с Хабибулиным: пришлось перестроиться, где-то даже пересилил себя
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Голкипер нижегородского «Торпедо» Денис Костин поделился впечатлениями от работы с тренером вратарей Николаем Хабибулиным и рассказал об изменениях в своей игре.

— Как у вас в течение прошлого года сложилась работа с Николаем Хабибулиным? Были ли какие-то особенности, с которыми вы раньше не сталкивались?
— Мы немного изменили игру, скорректировали некоторые моменты. Наверное, первые пару месяцев — в августе и сентябре прошлого года — мне пришлось перестроиться, где-то даже пересилил себя. Потом я понял, что эти изменения действительно будут работать. Нужно было просто заставить тело выполнять новые движения и привыкнуть к этим небольшим корректировкам. А в целом мы с Николаем Александровичем полностью находимся в одном видении хоккея. Поэтому мне очень нравится с ним работать.

— Можете рассказать, что именно изменилось в вашей игре?
— Это в первую очередь вратарские вещи. Думаю, обычный зритель вряд ли заметил бы какие-то изменения, сравнивая мою игру два года назад и сейчас. Но для меня разница огромная. В частности, сильно поменялось то, как я вижу площадку из ворот. Со стороны, думаю, не так просто заметить эти изменения, но для моей игры они имеют большое значение, — цитирует Костина «Советский спорт».

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