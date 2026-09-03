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«Можно так, чисто чуть-чуть». Шипачёв назвал топ-5 брендов пива

«Можно так, чисто чуть-чуть». Шипачёв назвал топ-5 брендов пива
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Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв назвал любимые бренды пива.

«Мне нравится Asahi. Давай я просто пять назову, которые мне нравятся. Hofbrau вкусное. Чеха возьмём? Пражечку (имелось в виду пиво Praga, не Prazacka. – Прим. «Чемпионата») можно так, чисто чуть-чуть.

«Балтика 0», наверное, пользуется большой популярностью в России.

Но, если честно, свежее с завода «Жигулёвское» из Самары… Мне все говорят, что оно получше, чем всё иностранное пиво», – сказал Вадим Шипачёв в интервью на YouTube-канале «Роман с Хоккеем».

Ранее Шипачёв рассказал, почему не остался в минском «Динамо» — форвард провёл в белорусском клубе последние два сезона.

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