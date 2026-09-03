Расписание матчей ВХЛ на 3 сентября 2026 года

Сегодня, 3 сентября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 3 сентября 2026 года (время — московское):

15:00. ХК «Норильск» – «Сокол»;

17:00. «Торос» – «Молот»;

17:30. «Кристалл» – «Дизель»;

18:30. «Звезда» – «Химик»;

18:30. «Олимпия» – «СКА-ВМФ»;

19:00. «Буран» – ЦСК ВВС.

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.