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Расписание матчей ВХЛ на 3 сентября 2026 года

Расписание матчей ВХЛ на 3 сентября 2026 года
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Сегодня, 3 сентября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 3 сентября 2026 года (время — московское):

15:00. ХК «Норильск» – «Сокол»;
17:00. «Торос» – «Молот»;
17:30. «Кристалл» – «Дизель»;
18:30. «Звезда» – «Химик»;
18:30. «Олимпия» – «СКА-ВМФ»;
19:00. «Буран» – ЦСК ВВС.

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.

Календарь ВХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2026/2027
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