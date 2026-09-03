Вратарь «Авангарда»: в бытовых моментах Россия сильно ушла вперёд США и Канады

Вратарь «Авангарда» Иван Просветов ответил на вопрос, в чём Россия превосходит другие страны мира.

– Вы много лет прожили в Северной Америке и недавно говорили, что по уровню бытовых сервисов Россия уже во многом обогнала США и Канаду. В каких ещё аспектах, на ваш взгляд, наша страна выигрывает?

– Наверное, прежде всего в возможности свободно перемещаться по стране и пользоваться природой. В Америке ты не можешь просто так зайти на поле или погулять в лесу, потому что многие территории находятся в частной собственности. У нас гораздо больше пространства, доступного людям. Ты можешь пойти в лес, покататься на велосипеде, погулять. В Северной Америке многое разделено на специальные зоны: здесь трейл для велосипедистов, здесь – для пешеходов. И они будут ругаться между собой, если кто-нибудь из них окажется не на своём месте. В этом плане мне Россия ближе.

Хотя вообще наши страны во многом похожи. Я считаю Россию, США, Китай и Канаду одними из самых сильных и динамично развивающихся стран мира. Даже в нынешних условиях посмотрите, насколько у нас развиты сервисы. Это действительно впечатляет. В России очень много умных людей, которые создают современные технологии. У нас много крутых программистов, которые делают отличные приложения. Возьмите те же «Госуслуги»: огромное количество вопросов можно решить, не выходя из дома. Я буквально недавно ставил машину на учёт – всё заняло несколько минут. В Америке для подобных процедур часто приходится куда-то ехать, стоять в очереди, звонить, ждать документы по почте. У нас всё гораздо проще. Сейчас даже паспорт можно иметь в телефоне. Вот в таких бытовых моментах я действительно считаю, что Россия очень сильно ушла вперёд, — цитирует Просветова AllHockey.