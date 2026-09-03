Прохоркин о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» дали по соплям — нужно сделать выводы

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин ответил на вопросы по поводу полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» в прошлом сезоне, по ходу которой команда вела 3-1 и 2:0 в конце третьего периода шестой игры.

– «Авангард» за лето стал сильнее?

– Думаю, мы стали более матёрыми. Победы победами, но поражения закаляют характер, когда нужно потерпеть, сыграть без своего «я».

– Три поражения подряд в седьмых матчах от одного соперника не придавливают?

– Они ведь были все разные. В разных ситуациях, в разных обстоятельствах. В первый год у нас убрали тренера по ходу серии. Во втором тренерский штаб сменили в регулярке. В прошлом году всё, наоборот, было стабильно. Но хоккей тем и прекрасен – нужно играть до последней секунды.

– В вашей карьере было что-то тяжелее, чем поражение от «Локомотива» этой весной?

– Это спорт. Благо жизнь на нём не заканчивается. Да, нам дали по соплям, но нужно из этого сделать правильные выводы. Входим в новый сезон с тем же тренерским штабом, с тем же костяком. У нас есть отличная возможность отыграться. Сейчас мы понимаем, что нужно делать. Мы уже отпустили ситуацию. Нет смысла заострять на этом внимание, да и не факт, что мы снова встретимся с «Локомотивом» в плей-офф. Готовиться только на эту команду – неправильно. Если выйдем на него, тогда про эти 33 секунды все вспомнят, — цитирует Прохоркина сайт КХЛ.