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«Отдал $ 200». Сафонов поделился впечатлениями от цен на продукты в Канаде

«Отдал $ 200». Сафонов поделился впечатлениями от цен на продукты в Канаде
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Сафонов рассказал о первых бытовых впечатлениях после переезда в Канаду. 25-летний российский хоккеист обратил внимание на высокий уровень цен во время первых походов по местным магазинам.

«Цены – это отдельная история. Купил в магазине продукты на пару дней, шампунь, мыло и стиральный порошок – отдал $ 200. Может, конечно, это был какой-то супердорогой маркет вроде нашей «Азбуки вкуса». Надо будет посмотреть, как в других местах», — приводит слова Сафонова Sports.ru.

Форвард добавил, что сначала переживал из-за непривычного ассортимента товаров в азиатских лавках, однако затем нашёл супермаркет со знакомыми продуктами, а также русский магазин, где купил пельмени.

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