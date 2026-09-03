«Философия должна поменяться». Вячеслав Козлов — о задачах «Шанхая» на предстоящий сезон

Ассистент главного тренера «Шанхайских Драконов» Вячеслав Козлов рассказал о приглашении в клуб и задачах команды в предстоящем сезоне КХЛ.

– В «Шанхай» вас лично президент клуба Илья Ковальчук приглашал?

– Да, Илья Ковальчук и Евгений Артюхин.

– Тот факт, что вы давно знакомы с Ильёй и даже успели с ним поиграть, какую-то роль сыграл в вашем приглашении?

– Да, определённую роль это сыграло. Но мне и самому было интересно поработать с североамериканскими тренерами, которые трудятся в «Шанхае».

– Илья – человек амбициозный. Если он взялся за «Шанхай», вряд ли даже просто выход в плей-офф станет пределом мечтаний…

– Это так, но предстоит ещё очень много работы. Мы только в начале пути. Ребятам нужно притереться друг к другу, понять требования руководства, тренерского штаба. А главное – сама философия должна поменяться. Во времена «Куньлуня» клуб за 10 лет лишь однажды в плей-офф выходил, и задачи как-то размылись. Поэтому наш главный тренер Митч Лав сразу обозначил: то, что было раньше, сейчас неприемлемо. Да, у клуба нет такой богатой истории, как у ЦСКА, «Динамо» или «Спартака». Тем не менее должна быть какая-то ответственность перед руководством клуба, перед болельщиками. Сейчас поставлена задача – как минимум попасть в плей-офф. Думаю, сами ребята должны понять, что от них требуется, – цитирует Козлова «Российская газета».