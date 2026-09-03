Защитник «Авангарда»: в плей-офф была установка убирать Сурина от наших вратарей

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал об установке тренерского штаба на серию плей-офф с «Локомотивом».

— За серии плей-офф между «Локомотивом» и «Авангардом» между игроками зародились уже личные противостояния: Чеккони и Береглазов, Сурин и Серебряков. У вас есть свой «клиент»?

— Не сказал бы. Но вот Суру я давно знаю. Под кожу он может залезть, конечно. В плей-офф его и других игроков «Локомотива» была установка убирать от вратаря, будь то Серебряков или Мишуров. Вратарь, как бы это ни звучало, нам как жена, как семья. Нужно его защищать. А чтобы с кем-то конкретным зацепиться — у меня такого нет, — цитирует Гуляева Sport24.