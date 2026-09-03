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Пронгер — о форме Мичкова: в новом сезоне можно ждать от него значительного прогресса

Пронгер — о форме Мичкова: в новом сезоне можно ждать от него значительного прогресса
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Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады Крис Пронгер заявил, что российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков начнёт новый сезон в лучшей физической форме, чем он был год назад.

«Прошлым летом он приехал в лагерь не в форме. В начале сезона у него были трудности. Это было видно по фотографиям, которые я видел тем летом, и по некоторым видео с тренировок, по тому, что он выкладывал в социальной сети. Думаю, в этом сезоне все могут ожидать от Матвея Мичкова значительного улучшения формы и отличной подготовки», — цитирует Пронгера Flyers Talk.

Мичков перешёл в «Филадельфию» в 2024 году, ранее он выступал в КХЛ за СКА и «Сочи». В сезоне-2025/2026 21-летний россиянин провёл 89 матчей в НХЛ с учётом плей‑офф и набрал 52 (20+32) очка.

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