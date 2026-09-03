Защитник «Авангарда»: Радулова тяжело выдавить с пятака, под любой бросок клюшку подставит

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев высказался о стиле игры нападающего «Локомотива» Александра Радулова и отметил его умение вести силовую борьбу и игру перед воротами.

— Мы как-то с вами разговаривали на предсезонном турнире в Сочи, когда Алексей Емелин травмировал только-только дебютировавшего за СКА Матвея Мичкова. А кто вас «знакомил» с КХЛ?

— Крепко меня прикладывал Саня Радулов. Он прям крепыш, хотя, может быть, со стороны не скажешь. Словно в стенку врезаешься!

— В последнее время вам часто приходится в эту стену врезаться.

— Это точно, встречаемся с «Локомотивом» мы частенько. Приходится бороться, но особо я не проигрывал.

— Радулов — грязный игрок?

— Нет, не грязный. Физически сильный. В борьбе это очень чувствуется.

— Успели раскусить, в чём его секрет игры на пятаке?

— Прежде всего ему нужно не давать подходить к воротам, делать ранний бокс-аут, как нам и говорят тренеры. Если он уже доберётся и встанет на пятаке, то оттуда его тяжело выдавить, под любой бросок клюшку подставит, — цитирует Гуляева Sport24.