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«Я бы взял свои слова обратно». Токкет — об отношениях с Мичковым по ходу прошлого сезона

«Я бы взял свои слова обратно». Токкет — об отношениях с Мичковым по ходу прошлого сезона
Комментарии

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет ответил на вопрос о российском нападающем команды Матвее Мичкове и заявил, что ему не стоило несколько раз говорить про слабую физическую форму россиянина по ходу прошлого сезона.

— Ваши отношения с Матвеем Мичковым в прошлом сезоне стали темой множества заголовков. Очевидно, что всё закончилось на неприятной ноте, когда его дважды исключили из состава в плей-офф. Оглядываясь на прошлый сезон, скажите, что бы вы сделали по-другому в отношении Мичкова и что ему нужно улучшить в этом сезоне?
— Я думаю, это полезный урок для нас обоих. Думаю, что наш конфликт был преувеличен. Наверное, мне следовало оставить при себе замечания о том, что он не в лучшей форме, — я говорил это четыре раза. Не думаю, что мне нужно было повторять это в пятый раз. Как любой тренер, я извлекаю урок. Так что я бы взял свои слова обратно, — цитирует Токкета журналист Кевин Курц в соцсети Х.

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