Защитник Григорий Панин в 10-й раз подряд назначен капитаном «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба уфимского клуба. Его помощниками назначены Владислав Ефремов, Никита Зоркин, Вадим Шипачёв и Джек Родуолд.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Отметим, что ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.

Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.

Ранее Панин заявил, что каждый сезон ставит себе цель выиграть Кубок Гагарина.