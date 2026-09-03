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Григорий Панин в 10-й раз подряд назначен капитаном «Салавата Юлаева»

Григорий Панин в 10-й раз подряд назначен капитаном «Салавата Юлаева»
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Защитник Григорий Панин в 10-й раз подряд назначен капитаном «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба уфимского клуба. Его помощниками назначены Владислав Ефремов, Никита Зоркин, Вадим Шипачёв и Джек Родуолд.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Отметим, что ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.

Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.

Ранее Панин заявил, что каждый сезон ставит себе цель выиграть Кубок Гагарина.

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