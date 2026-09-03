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«Часто говорит про яйца». Гуляев рассказал, какие действия игроков выводят из себя Ги Буше

«Часто говорит про яйца». Гуляев рассказал, какие действия игроков выводят из себя Ги Буше
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Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал, какие действия игроков выводят из себя главного тренера Ги Буше.

— Ему не нравится такая черта, как несоревновательность. Неважно, большой ты игрок или маленький — ты должен бороться. За любую шайбу! Это первое. В хоккее без борьбы и характера нечего делать. Ги часто говорит про яйца.

— Он произносит «яйца» по-русски?
— Сначала по-английски, а теперь, когда уже выучил, — по-русски (смеётся).

— Как-то раз Буше сказал, что он здесь не для того, чтобы развивать игроков, а для того, чтобы побеждать. Разве такие слова не демотивируют такого молодого хоккеиста, как вы?
— Думаю, Ги хотел донести мысль по-другому. Просто работая с ним, я вижу, что он заинтересован в развитии. Я по себе это сужу. Он мне объясняет много вещей на собрании. При этом очевидно, что Ги приехал сюда за кубком и никаких поблажек молодым давать не намерен, — цитирует Гуляева Sport24.

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