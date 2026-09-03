Жамнов рассказал, что «Спартак» планирует улучшить в игре по сравнению с прошлым сезоном

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался об итогах предсезонной подготовки команды.

«Работа никогда не заканчивается. Сейчас необходимо определиться с топ-6 нападающих. Посмотреть, кто в каком состоянии готов на первую игру. Мы смотрели многие сочетания, молодых ребят. По тренировочному процессу у меня нет претензий к ребятам. Есть тактические изменения, к ним нужно привыкнуть. Процесс идёт, всё нормально.

Мы перестраиваемся. Надо исходить из того, что мы имеем. Кем играть и что мы для этого должны сделать. Будем перестраивать то, что являлось нашим слабым местом в прошлом сезоне, это касается обороны», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.