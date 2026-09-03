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Вратарь ЦСКА Пётр Андреянов будет отдан в аренду в ХК «Сочи»

Вратарь ЦСКА Пётр Андреянов будет отдан в аренду в ХК «Сочи»
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Как стало известно «Чемпионату», вратарь ЦСКА Пётр Андреянов будет отдан в аренду в ХК «Сочи» на один сезон. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

В минувшем сезоне 19-летний голкипер провёл 33 игры за «Красную Армию», в которых одержал 15 побед. В июле армейцы продлили контракт с Андреяновым до 2030 года. В Кубке Харламова — 2026 Андреянов сыграл семь матчей с 92,3% отражённых бросков. За «Звезду» в ВХЛ Андреянов отыграл 13 матчей, показав коэффициент надёжности 2,13 и 91,8% отражённых бросков. Игрок ещё не дебютировал в КХЛ.

На драфте НХЛ — 2025 Андреянова под 20-м общим номером выбрал «Коламбус Блю Джекетс».

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