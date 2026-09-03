15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов — о тренерском штабе «Спартака»: со мной обсуждались кандидатуры Скудры и Корешкова

Жамнов — о тренерском штабе «Спартака»: со мной обсуждались кандидатуры Скудры и Корешкова
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о текущем тренерском штабе команды, куда вошли Петерис Скудра и Евгений Корешков.

«Кандидатуры Петериса Скудры и Евгения Корешкова со мной обсуждались. Мы с Олегом Леонидовичем (президент «Спартака» Олег Усачёв. — Прим. «Чемпионата») эту тему обсуждали. У каждого есть свой фронт работы. Меня полностью устраивает коммуникация в тренерском штабе. Петерис Скудра с Евгением Первым больше отвечают за оборону и меньшинство, Женя (Корешков) помогает мне с нападающими и отвечает полностью за большинство», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Материалы по теме
Жамнов рассказал, что «Спартак» планирует улучшить в игре по сравнению с прошлым сезоном
Комментарии