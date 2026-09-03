Жамнов — о тренерском штабе «Спартака»: со мной обсуждались кандидатуры Скудры и Корешкова

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о текущем тренерском штабе команды, куда вошли Петерис Скудра и Евгений Корешков.

«Кандидатуры Петериса Скудры и Евгения Корешкова со мной обсуждались. Мы с Олегом Леонидовичем (президент «Спартака» Олег Усачёв. — Прим. «Чемпионата») эту тему обсуждали. У каждого есть свой фронт работы. Меня полностью устраивает коммуникация в тренерском штабе. Петерис Скудра с Евгением Первым больше отвечают за оборону и меньшинство, Женя (Корешков) помогает мне с нападающими и отвечает полностью за большинство», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.