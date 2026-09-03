«Всегда хочется иметь лучше». Спортивный директор «Спартака» высказался о составе команды

Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев высказался о составе команды на предстоящий сезон КХЛ.

«Всегда хочется иметь лучший состав, но сейчас наша задача, как сказал Алексей Юрьевич, найти правильные сочетания в первых двух линиях. У нас есть внутренние ресурсы и ребята, которые могут попробовать получить эту роль. Дальше от них зависит, возьмут они её или нет. В линию атаки мы бы не отказались от одного мастеровитого нападающего в топ-6.

Основной задачей было сохранить тех ребят, которые у нас были. У нас большинство ребят на длинных контрактах. По меркам лиги мы взяли неплохих ребят: Федотова, Комтуа, Гальченюка. Это большие игроки. Посмотрим, как они впишутся в команду и что они смогут дать.

Мы верим в этих ребят. У каждого игрока бывает не лучший сезон. Но это профессионалы, они очень правильно относятся к своей работе. Надеемся, что это поможет провести им лучший сезон в своей карьере», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.