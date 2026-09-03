Спортивный директор «Спартака» рассказал о сложностях приглашения хоккеистов из Америки

Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев заявил, что в данный момент тяжело пригласить в команду хоккеиста из Северной Америки.

«Что касается Северной Америки, то на данный момент те ребята, которых мы хотели бы видеть у себя, они остались там. Если мы говорим о тех ребятах, на которых у «Спартака» права в КХЛ. Вы знаете, что у нас на данный момент пять иностранцев. Любое подписание из Северной Америки в данный момент ограничивает нас. Рынка в Северной Америки в этом году практически нет, об этом говорит каждый менеджер. Вы знаете, почему его нет. На данный момент нас устраивают те ребята, которые с нами», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.