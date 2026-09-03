В «Спартаке» высказались о возможности подписать новый контракт с Иваном Морозовым

Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев высказался о возможности подписать новый контракт с нападающим Иваном Морозовым. Хоккеист пребывает в статусе ограниченно свободного агента.

— Существует ли возможность того, что «Спартак» всё же сможет договориться с Иваном Морозовым?

— Никогда не говори никогда. Всё может быть в этой жизни. На данный момент как есть, так есть. У Ивана нет контракта, поэтому зачем говорить о том игроке, у которого сейчас с нами нет контракта.

— Не считаете, что это удар по силе команды, так как это был главный центральный нападающий?

— Не считаю, — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.