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«Трактор» подписал контракт с нападающим Никитой Сошниковым

«Трактор» подписал контракт с нападающим Никитой Сошниковым
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«Трактор» подписал контракт с нападающим Никитой Сошниковым, сообщает пресс-служба клуба. Форвард подписал контракт до конца сезона-2026/2027. Ранее хоккеист находился в команде на пробном контракте.

20 декабря 2022 года Сошников стал игроком «Трактора», набрав 14 (8+6) очков в 22 матчах в оставшейся части сезона-2022/2023 — и следом 30 (11+19) очков в 80 встречах регулярного чемпионата и плей-офф-2023/2024. Вместе с командой Никита стал бронзовым призёром того чемпионата КХЛ. Летом 2024 года нападающий перешёл в «Адмирал», а прошлый сезон начал в составе «Сибири», из расположения которой вновь перебрался во Владивосток.

Всего за карьеру в КХЛ Сошников провёл 466 матчей, где набрал 252 (111+141) очка.

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«Трактор» заключил пробный контракт с нападающим Никитой Сошниковым
Комментарии