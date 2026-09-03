«Трактор» подписал контракт с нападающим Никитой Сошниковым, сообщает пресс-служба клуба. Форвард подписал контракт до конца сезона-2026/2027. Ранее хоккеист находился в команде на пробном контракте.

20 декабря 2022 года Сошников стал игроком «Трактора», набрав 14 (8+6) очков в 22 матчах в оставшейся части сезона-2022/2023 — и следом 30 (11+19) очков в 80 встречах регулярного чемпионата и плей-офф-2023/2024. Вместе с командой Никита стал бронзовым призёром того чемпионата КХЛ. Летом 2024 года нападающий перешёл в «Адмирал», а прошлый сезон начал в составе «Сибири», из расположения которой вновь перебрался во Владивосток.

Всего за карьеру в КХЛ Сошников провёл 466 матчей, где набрал 252 (111+141) очка.