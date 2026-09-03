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Жамнов — об Иване Морозове: не вижу, что он хочет играть за «Спартак»

Жамнов — об Иване Морозове: не вижу, что он хочет играть за «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о возможности подписать новый контракт с нападающим Иваном Морозовым. Хоккеист пребывает в статусе ограниченно свободного агента.

— Потеря для вас такой игрок, как Иван Морозов?
— Если вы хотите найти какие-то подвохи, то я скажу так: конечно, это хороший игрок и он бы нам помог, но здесь ситуация складывается немного другая. Самое желание Вани, что он хочет. Говорить и дискутировать можно часами, но здесь первый вопрос к самому игроку: что он хочет, где он хочет играть? Насколько я знаю, руководство с ним разговаривало, с его агентом. Пока в том, что происходит, я не вижу, что он хочет играть за «Спартак», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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