Жамнов — об Иване Морозове: не вижу, что он хочет играть за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о возможности подписать новый контракт с нападающим Иваном Морозовым. Хоккеист пребывает в статусе ограниченно свободного агента.

— Потеря для вас такой игрок, как Иван Морозов?

— Если вы хотите найти какие-то подвохи, то я скажу так: конечно, это хороший игрок и он бы нам помог, но здесь ситуация складывается немного другая. Самое желание Вани, что он хочет. Говорить и дискутировать можно часами, но здесь первый вопрос к самому игроку: что он хочет, где он хочет играть? Насколько я знаю, руководство с ним разговаривало, с его агентом. Пока в том, что происходит, я не вижу, что он хочет играть за «Спартак», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.