Жамнов рассказал, как просил руководство «Спартака» позволить Морозову тренироваться

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что просил руководство клуба позволить тренироваться нападающему Ивану Морозову во время дисквалификации. В сентябре 2025 года Морозов был временно отстранён от матчей КХЛ из-за положительной допинг-пробы на кокаин.

— Ходят слухи, что это было ваше решение: вернуть Морозова к тренировочному процессу и играм. Так ли это и не пожалели ли вы об этом?

— Имеется в виду предыдущий сезон?

— Да.

— Да, я разговаривал с руководством. Руководство спрашивало видение по всей этой ситуации. Я могу сказать честно, что я был за. Руководство пошло навстречу, надо отдать ему должное, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.