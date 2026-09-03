Жамнов рассказал, как просил руководство «Спартака» позволить Морозову тренироваться
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что просил руководство клуба позволить тренироваться нападающему Ивану Морозову во время дисквалификации. В сентябре 2025 года Морозов был временно отстранён от матчей КХЛ из-за положительной допинг-пробы на кокаин.
— Ходят слухи, что это было ваше решение: вернуть Морозова к тренировочному процессу и играм. Так ли это и не пожалели ли вы об этом?
— Имеется в виду предыдущий сезон?
— Да.
— Да, я разговаривал с руководством. Руководство спрашивало видение по всей этой ситуации. Я могу сказать честно, что я был за. Руководство пошло навстречу, надо отдать ему должное, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.