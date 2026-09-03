Жамнов: верю, что Федотов выйдет на свой уровень и станет первым номером «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что верит в голкипера Ивана Федотова, который вернулся в КХЛ после неудачного выступления в Северной Америке.

— Что нужно Ивану Федотову, чтобы закрепиться в роли первого номера?

— Выйти на свой уровень и играть достойно. Я его знаю по совместной работе в сборной. У меня есть своё видение его ситуации. Игрок и вратарь — это два разных человека (смеётся). Думаю, что Ваня выйдет на свой уровень, который он показывал до отъезда в Америку, и он будет у нас номером один. По крайней мере, я, игроки и руководство верят в это, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.