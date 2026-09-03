15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов: верю, что Федотов выйдет на свой уровень и станет первым номером «Спартака»

Жамнов: верю, что Федотов выйдет на свой уровень и станет первым номером «Спартака»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что верит в голкипера Ивана Федотова, который вернулся в КХЛ после неудачного выступления в Северной Америке.

— Что нужно Ивану Федотову, чтобы закрепиться в роли первого номера?
— Выйти на свой уровень и играть достойно. Я его знаю по совместной работе в сборной. У меня есть своё видение его ситуации. Игрок и вратарь — это два разных человека (смеётся). Думаю, что Ваня выйдет на свой уровень, который он показывал до отъезда в Америку, и он будет у нас номером один. По крайней мере, я, игроки и руководство верят в это, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Материалы по теме
«Всегда хочется иметь лучше». Спортивный директор «Спартака» высказался о составе команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android