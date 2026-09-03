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Капитан «Спартака» Андрей Миронов одним словом охарактеризовал сезон-2026/2027 для команды

Капитан «Спартака» Андрей Миронов одним словом охарактеризовал сезон-2026/2027 для команды
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Капитан ХК «Спартак» защитник Андрей Миронов одним словом охарактеризовал предстоящий сезон-2026/2027 КХЛ для московской команды.

— Каким словом можете охарактеризовать сезон-2026/2027 для «Спартака», каким он может быть?
— Хороший вопрос. Духовитый должен быть сезон», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Отметим, что ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.

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