Роман Беляев оценил вратарей, находящихся в системе «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев оценил вратарей, находящихся в системе клуба.

— В системе «Спартака» много вратарей. Евгения Волохина заигрывают. А какие шансы у Ярослава Кузьменко?

— Вы знаете, что Ярослав по возрасту закончил выступать в МХЛ. Для него следующий сезоне определяющий в карьере, надо уже играть с мужиками. Он парень амбициозный, на уровне молодёжного хоккея доказал, что является одним из лучших вратарей в своём возрасте. Дальше всё зависит от него. У нас есть конкуренция, в «Химике» и Женя Волохин, и новичок Павленко, и Кузьменко. Вот эти три вратаря будут конкурировать между собой в «Химике». Если всё будет получаться, то тренеры первой команды будут смотреть на них, изучать.

Кузьменко уже надо в Высшей лиге проводить определённое количество матчей, доказывать, что он способен. А так мы верим в него. Это потенциально хороший вратарь, — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.