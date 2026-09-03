15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Беляев оценил вратарей, находящихся в системе «Спартака»

Роман Беляев оценил вратарей, находящихся в системе «Спартака»
Комментарии

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев оценил вратарей, находящихся в системе клуба.

— В системе «Спартака» много вратарей. Евгения Волохина заигрывают. А какие шансы у Ярослава Кузьменко?
— Вы знаете, что Ярослав по возрасту закончил выступать в МХЛ. Для него следующий сезоне определяющий в карьере, надо уже играть с мужиками. Он парень амбициозный, на уровне молодёжного хоккея доказал, что является одним из лучших вратарей в своём возрасте. Дальше всё зависит от него. У нас есть конкуренция, в «Химике» и Женя Волохин, и новичок Павленко, и Кузьменко. Вот эти три вратаря будут конкурировать между собой в «Химике». Если всё будет получаться, то тренеры первой команды будут смотреть на них, изучать.

Кузьменко уже надо в Высшей лиге проводить определённое количество матчей, доказывать, что он способен. А так мы верим в него. Это потенциально хороший вратарь, — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Материалы по теме
Жамнов: верю, что Федотов выйдет на свой уровень и станет первым номером «Спартака»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android