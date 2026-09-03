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Спортивный директор «Спартака» прокомментировал переход Ружички в «Автомобилист»

Спортивный директор «Спартака» прокомментировал переход Ружички в «Автомобилист»
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Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев прокомментировал переход нападающего Адама Ружички в «Автомобилист». За обмен прав на словацкого хоккеиста красно-белые получили денежную компенсацию.

— Когда права на Адама Ружичку перешли в «Автомобилист», была ли у «Спартака» возможность взять игроков за права на него?
— Если стороны заключили трансфер, договор, значит, их всё устроило. Если договор прошёл, значит, прописанное в нём устроило и наш клуб, и «Автомобилист», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В прошедшем сезоне-2025/2026 на счету Ружички 40 (16+24) очков в 51 матче.

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