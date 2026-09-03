15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Спартаке» ответили, планируют ли искать замену травмированному защитнику Райлли

В «Спартаке» ответили, планируют ли искать замену травмированному защитнику Райлли
Комментарии

Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев заявил, что не планирует искать замену травмированному защитнику Уиллу Райлли.

— У вас на месяц выбыл Уилл Райлли. Ведутся ли поиски защитника?
— Нет, мы в защитную линию сейчас не ищем усиление. У Райлли восстановление идёт хорошими темпами. Я думаю, что сроки будут меньше, чем месяц», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В прошлом сезоне 28-летний Райлли дебютировал в КХЛ, набрав 18 (4+14) очков в 64 матчах за «Шанхайских Драконов». Ранее защитник с правым хватом был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ и набрал 18 (7+11) очков в 103 матчах на уровне АХЛ.

Материалы по теме
Спортивный директор «Спартака» прокомментировал переход Ружички в «Автомобилист»