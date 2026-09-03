В «Спартаке» ответили, планируют ли искать замену травмированному защитнику Райлли

Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев заявил, что не планирует искать замену травмированному защитнику Уиллу Райлли.

— У вас на месяц выбыл Уилл Райлли. Ведутся ли поиски защитника?

— Нет, мы в защитную линию сейчас не ищем усиление. У Райлли восстановление идёт хорошими темпами. Я думаю, что сроки будут меньше, чем месяц», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В прошлом сезоне 28-летний Райлли дебютировал в КХЛ, набрав 18 (4+14) очков в 64 матчах за «Шанхайских Драконов». Ранее защитник с правым хватом был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ и набрал 18 (7+11) очков в 103 матчах на уровне АХЛ.