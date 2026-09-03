Директор «Спартака» рассказал о ходе переговоров по новому контракту с Михаилом Мальцевым
Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев высказался о ходе переговоров по новому контракту с нападающим Михаилом Мальцевым.
— Насколько активно идут переговоры с Михаилом Мальцевым о продлении контракта?
— Это внутреннее дело клуба.
— Действительно ли «Спартак» выставлял его на обмен? Или вы рассчитывали, что Михаил останется в команде?
— Мы и сейчас рассчитываем на Михаила. То, что мы читаем в интернете… Знаете, утром просыпаешься, начинаешь с кофе и читаешь новости: этого продали, того продали. Всё, что касается слухов про Мальцева — это слухи, — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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