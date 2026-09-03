Роман Беляев оценил возможность перехода Никиты Гусева в «Спартак»

Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев заявил, что клуб не может удовлетворить финансовые запросы нападающего Никиты Гусева, находящегося в статусе свободного агента.

— Заинтересован ли «Спартак» в приглашении Никиты Гусева и есть ли у клуба такие ресурсы?

— На такой вопрос, наверное, мы ответим вместе с Алексеем Юрьевичем. Я отвечу с точки зрения спортивного директора. Никита — заслуженный игрок, но мы все знаем о его запросах. На данный момент «Спартак» не может их осилить.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов:

— Если мы не можем осилить, то зачем разговор? (Оба смеются.) — передаёт слова Беляева и Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.