15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Беляев оценил возможность перехода Никиты Гусева в «Спартак»

Роман Беляев оценил возможность перехода Никиты Гусева в «Спартак»
Комментарии

Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев заявил, что клуб не может удовлетворить финансовые запросы нападающего Никиты Гусева, находящегося в статусе свободного агента.

— Заинтересован ли «Спартак» в приглашении Никиты Гусева и есть ли у клуба такие ресурсы?
— На такой вопрос, наверное, мы ответим вместе с Алексеем Юрьевичем. Я отвечу с точки зрения спортивного директора. Никита — заслуженный игрок, но мы все знаем о его запросах. На данный момент «Спартак» не может их осилить.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов:
— Если мы не можем осилить, то зачем разговор? (Оба смеются.) — передаёт слова Беляева и Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Материалы по теме
Гусев до сих пор без работы. Почему так происходит и что ждать дальше?
Гусев до сих пор без работы. Почему так происходит и что ждать дальше?