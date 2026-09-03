«Ему тяжело даётся адаптация». Жамнов высказался о Гальченюке и других новичках «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о новичках команды и их адаптации в коллективе.

«Когда мы брали Гальченюка, то рассчитывали на топ-6. Сейчас придётся потерпеть, чтобы он вышел на свой уровень. Надеемся, что это произойдёт. Тогда это будет огромное усиление в топ-6. Ему тяжело даётся адаптация в плане тактических схем. Мы готовы терпеть, ничего страшного нет.

Евгений Свечников на данный момент проигрывает конкуренцию нашим ребятам. Могу сказать так.

Что касается Райлли, то всегда, когда приходит новый игрок, ты хочешь его проверить в разных ситуациях. Не берусь сказать, будем ли мы его использовать на синей линии или в большинстве. У нас есть и другие ребята, которых мы знаем. Посмотрим, как всё будет складываться. Райлли — хороший защитник. Жалко, что так случилось. Надеюсь, что он скоро вернётся», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.