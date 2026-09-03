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Директор «Спартака» о Георгиеве: все его планы по продолжению карьеры связаны с Америкой

Директор «Спартака» о Георгиеве: все его планы по продолжению карьеры связаны с Америкой
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Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев прокомментировал возможное возвращение в команду вратаря Александра Георгиева.

— Между вами и стороной Александра Георгиева была договорённость, что если он решит вернуться в Северную Америку, то вы с ним расторгаете соглашение и сохраняете на него права в КХЛ. Допускаете ли вы, что Георгиев вернётся в «Спартак» в этом сезоне, и как вы будете решать вратарский вопрос, если у вас будет и Федотов, и Георгиев?
— Если Александр захочет вернуться, то будем решать этот вопрос. Но на данный момент у него все планы по продолжению карьеры связаны с Северной Америкой. Он сказал, что будет ждать, ждать, ждать… Пока ждёт, — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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