Директор «Спартака» о Георгиеве: все его планы по продолжению карьеры связаны с Америкой

Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев прокомментировал возможное возвращение в команду вратаря Александра Георгиева.

— Между вами и стороной Александра Георгиева была договорённость, что если он решит вернуться в Северную Америку, то вы с ним расторгаете соглашение и сохраняете на него права в КХЛ. Допускаете ли вы, что Георгиев вернётся в «Спартак» в этом сезоне, и как вы будете решать вратарский вопрос, если у вас будет и Федотов, и Георгиев?

— Если Александр захочет вернуться, то будем решать этот вопрос. Но на данный момент у него все планы по продолжению карьеры связаны с Северной Америкой. Он сказал, что будет ждать, ждать, ждать… Пока ждёт, — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.