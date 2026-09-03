«Как получилось, так получилось». Директор «Спартака» — об обмене Тодда в «Ак Барс»

Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев оценил обмен нападающего Нэйтана Тодда в «Ак Барс» на форварда Брэндона Биро и защитника Артемия Князева по ходу прошлого сезона КХЛ.

— За обмен Тодда вы в своё время получили от «Ак Барса» активы в виде Биро и Князева. Биро в клубе уже нет, Князев в состав команды не проходит. Считаете ли вы сейчас сделку с Казанью неудачной?

— Когда мы делали этот обмен, то ожидания от будущего Биро или Князева в нашей организации были немножко другими. Сейчас как получилось, так получилось. Что касается Князева, то он до сих пор находится в команде, в клубе. Если мы будем по нему принимать какие-то решения, то надеюсь, что что-то за него получим. То, что поможет системе в дальнейшем.

— Вы его рассматриваете на обмен?

— Мы готовы рассматривать по нему разные предложения. Всё зависит от интересов клуба и от его агента, который может найти варианты, — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.