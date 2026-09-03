Беляев: «Спартак» хочет получить достойную компенсацию за обмен Ивана Морозова

Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев заявил, что клуб планирует получить хорошую компенсацию за обмен нападающего Ивана Морозова.

— Хотелось бы поставить точку по Морозову. Есть ли сейчас конкретное предложение по нему и правда ли, что за права на него вы просите 300 млн рублей?

— Понимаете, вообще Иван первоначально и до сих пор рассматривает возможность продолжения карьеры в Северной Америке. Как вы знаете, тренировочные лагеря там ещё только планируют открываться. Он ждёт возможные предложения.

А что касается разговоров, что мы тут что-то хотим, там хотим… Всё-таки Иван по уровню лиги — значимая фигура. Его ценность на рынке присутствует. Некоторые команды обращались к нам. Мы в диалоге с любым клубом КХЛ, но за Ивана хотим достойную компенсацию, — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.