Директор «Спартака» — о Кине: ему нужно больше думать о команде, а не о личных рекордах

Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев прокомментировал продление контракта с защитником Джоуи Кином.

— Джоуи Кин продлил контракт, но до этого были разговоры, что им интересовался ЦСКА. Так ли это и как быстро договорились с Джоуи о новом контракте?

— Договорились достаточно быстро. А то, что нашими ведущими игроками интересуются другие команды, является нормальной практикой. Все друг другу звонят, спрашивают, интересуются. Но ничего конкретного по Джоуи не было. Какие-то разговоры всегда присутствуют, но на следующую стадию переговоров по нему мы не переходили. Основной задачей было его сохранить, продлить контракт. Он сам был в этом заинтересован, проведя в прошлом году отличный сезон. В этом году ему нужно эту планку держать и больше думать о команде, а не о личных рекордах. Он и так рекордсмен «Спартака» среди защитников по показателю «гол+пас». Так что задача только улучшать этот результат», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.