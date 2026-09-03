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«Сочи» заключил контракт с голкипером Андреяновым на правах аренды из ЦСКА

«Сочи» заключил контракт с голкипером Андреяновым на правах аренды из ЦСКА
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Хоккейный клуб «Сочи» заключил контракт с вратарём Петром Андреяновым на правах аренды из ЦСКА до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся переходе.

Прошлый сезон один из самых талантливых вратарей России провёл в системе московского клуба. За «Красную Армию» голкипер сыграл 26 матчей в регулярном чемпионате МХЛ, отразив 91,9% бросков, а также провёл семь встреч в плей-офф МХЛ. Кроме того, Андреянов сыграл 13 матчей за «Звезду» в ВХЛ, отразив 91,8% бросков.

В 2025 году голкипер был выбран «Коламбус Блю Джекетс» в первом раунде драфта НХЛ под общим 20-м номером. Андреянов – основной вратарь молодёжной сборной России. Пётр считается одним из самых перспективных голкиперов своего возраста.

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